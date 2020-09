Astm: dimissioni del consigliere Rosario Mazza

Redazione Finanza 21 settembre 2020 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Astm ha annunciato che il consigliere Rosario Mazza ha comunicato oggi e con effetto immediato le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere di amministrazione della società in ragione di "sopravvenuti impegni professionali". Mazza, precisa la società in una nota, non era componente di Comitati interni. Nella sua lettera di dimissioni, Mazza ha ringraziato il cda, sottolineando "l’importante e proficuo lavoro svolto sempre in spirito di piena collaborazione".