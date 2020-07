Astm: cresce il rating di sostenibilità a livello “EE” (Strong)

simone borghi 14 luglio 2020 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia indipendente Standard Ethics ha elevato il rating di ASTM dal precedente “EE-“ (Adequate) a “EE” (Strong).Il nuovo giudizio sul comportamento responsabile e sostenibile del Gruppo è considerato pienamente “investment grade” dagli investitori ed è stato motivato dal fatto che nel corso degli ultimi mesi è stata completata con successo l’operazione industriale e di mercato che ha portato ASTM ad incorporare la controllata SIAS, holding nel settore delle concessioni autostradali. Tale operazione ha comportato, secondo Standard Ethics, maggiore efficienza nella governance, una più efficace gestione dei rischi ESG (Environmental, Social and Governance), un migliore coordinamento dei controlli sia sulle attività relative alle concessioni autostradali, sia sulle attività industriali ad esse collegate. Implementazioni che proseguiranno nel corso del 2020. ASTM ha inoltre rafforzato la propria strategia per la lotta al cambiamento climatico ispirandosi alle raccomandazioni TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).Standard Ethics ha inoltre confermato ad ASTM un outlook positivo, prevedendo un Long Term Expected SER su 3/5 anni di “EE+” (Very strong).Umberto Tosoni, Amministratore Delegato di ASTM ha dichiarato: “Si tratta di un importante riconoscimento che premia l’impegno profuso dal gruppo ASTM nell’attuare politiche di business ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza. Essere sostenibili significa per noi creare valore nel medio lungo periodo per tutti i nostri stakeholder. E’ un obiettivo prioritario della società e su questo vogliamo continuamente implementare le nostre politiche industriali e le nostre performance”.