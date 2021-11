Astm, collocate obbligazioni Esg per 3 mld, domanda 4 volte l'offerta

Valeria Panigada 19 novembre 2021 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Forte interesse, con richieste di 4 volte l’offerta, per le obbligazioni sostenibili collocate da ASTM. Il gruppo, specializzato nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha chiuso un collocamento presso investitori istituzionali di tre Sustainability-Linked Bond (SLB) per un totale di 3 miliardi, con una domanda pari a 12 miliardi. ASTM ha fatto sapere che utilizzerà i proventi dalle emissioni per rifinanziare diverse linee di credito.