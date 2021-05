Astm: Equita alza il target price a 28 euro per azione, pari al nuovo prezzo dell'Opa

Alessandra Caparello 10 maggio 2021 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Astm accelera in Borsa e al momento segna +8,55% a 27,94 euro. Il gruppo ha comunicato venerdì il rialzo del prezzo d’Opa a 28 euro per azione in salita del 9% rispetto al precedente prezzo di 25,6 euro per azione.Il nuovo corrispettivo incorpora un premio del 40,8% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo al lancio dell’offerta (€19,88) e un premio pari al 49,1% rispetto alla media ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali di ASTM nei sei mesi precedenti la data di annuncio dell’offerta. Come comunicato dalla società, alla data di venerdì, sono state portate in adesione circa 21mn di azioni (31.51% delle azioni oggetto di offerta). Equita alza il target a 28 euro per azione pari al nuovo prezzo d`opa.