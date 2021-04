Astm: Consiglio Stato respinge ricorso contro esclusione in sede di prequalifica

Daniela La Cava 20 aprile 2021 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

In relazione al procedimento di aggiudicazione delle tratte autostradali “A21 TorinoPiacenza, A5 Torino-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià, la Diramazione TorinoPinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese”, Astm comunica che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalle società del gruppo contro l’esclusione in sede di prequalifica adottato dalla commissione del ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili in data 19 dicembre 2019.Nella nota odierna si legge che il "gruppo prende atto della sentenza del Consiglio di Stato e, fermamente convinto della legittimità del proprio operato e della sua rispondenza alla legge, valuterà insieme ai propri legali ogni ulteriore iniziativa in tutte le sedi competenti a tutela dei propri diritti".