Aste titoli di stato: il 12 gennaio la prima emissione del 2021, verranno offerti Bot

Valeria Panigada 23 dicembre 2020 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

La prima asta di titoli di Stato del 2021 si terrà il 12 gennaio, con l'offerta di Bot, mentre a fine gennaio si terrà anche il collocamento di Ctz e Btp legati all'inflazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il calendario 2021 delle aste dei titoli di Stato – che contiene le date d’asta, quelle di regolamento di tutte le operazioni, nonché la tempistica delle comunicazioni ufficiali previste per l’annuncio dei titoli offerti in ogni asta – e le linee guida per la gestione del Debito Pubblico per l’anno 2021, il documento che illustra le principali strategie di emissione per il nuovo anno.Nel 2020 sono stati emessi complessivamente titoli per 550.688 milioni di euro, di cui 368.873 milioni di euro è costituito da titoli a medio-lungo termine e 181.815 milioni di euro da Bot. Il costo medio annuo all’emissione nel 2020 risulta essere stato pari allo 0,59%, un livello in diminuzione rispetto allo 0,93 % di fine 2019. La vita media a fine anno è pari a 6, 95 anni.