Aste di fine aprile: slittano di un giorno, ecco il calendario dei comunicati di emissione

Il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) comunica che, a causa dell’operazione sindacata annunciata ieri, i comunicati di emissione delle aste di fine mese, relativi ai BTP€i/CTZ - previsto per oggi 21 aprile - dei BOT (23 aprile) e dei BTP nominali e CCTeu (24 aprile) sono tutti posticipati di un giorno. Pertanto, saranno pubblicati rispettivamente il giorno 22 aprile (BTP€i/CTZ), 24 aprile (BOT) e 27 aprile (BTP/CCTeu). Il Mef precisa che il posticipo dei comunicati non modifica le date già fissate, come da calendario, delle aste e dei rispettivi regolamenti.