Aste Tesoro: per BTp short assegnati 2 mld

Redazione Finanza 25 marzo 2022 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro italiano ha collocato 2 miliardi di euro di Btp short (scadenza 29 novembre 2023), con un rendimento lordo dello 0,14 per cento. La domanda è stata di 3,46 miliardi di euro, con un rapporto di copertura di 1,73. Per quanto riguarda il BTP€i (BTp decennale indicizzato all'inflazione della zona euro), sempre oggi sono stati collocati dal Tesoro circa 1,5 miliardi di euro (con scadenza 15 maggio 2023), con una domanda di 1,972 miliardi. Il rendimento lordo è stato pari a -0,29 per cento.