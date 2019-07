Aste: Tesoro collocherà Btp a 3 e 7 anni per 4,5-5,5 miliardi

Valeria Panigada 9 luglio 2019 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Giovedì 11 luglio il Tesoro italiano offrirà sul mercato titoli di Stato per un ammontare di 4,5 e 5,5 miliardi di euro. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia. Nel dettaglio, saranno collocati Btp a 3 anni con scadenza a luglio 2022 per 2,5-3 miliardi di euro e Btp a 7 anni con scadenza luglio 2026 per 2-2,5 miliardi.