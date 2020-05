Astaldi vola di quasi il 5% in Borsa: nuovo contratto da 356 mln in Romania

Redazione Finanza 12 maggio 2020 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione in Borsa per Astaldi, con il titolo che sale di quasi il 5% dopo avere annunciato la sottoscrizione di un contratto da 356 milioni di euro per la realizzazione di oltre 30 chilometri dell’Autostrada Sibiu-Pitesti, la più importante tratta autostradale in corso di esecuzione in Romania. Si tratta, spiega la società romana in una nota, di un contratto di tipo EPC (Engineering, Procurement and Construction) e riguarda la progettazione e la realizzazione del Lotto n. 5 dell’Autostrada Sibiu–Pitesti, dal Km 92+600 al Km 122+950. La durata dei lavori prevista è di 60 mesi, di cui 12 per la progettazione e 48 per la costruzione.Il contratto è finanziato in parte con fondi UE (85%) e in parte con il budget di Stato (15%) e prevede la revisione dei prezzi contrattuali a far data dalla presentazione dell’offerta. È inoltre contrattualmente prevista l’erogazione di una anticipazione, sia all’avvio della fase di progettazione, sia all’inizio della costruzione.L’aggiudicazione di questo nuovo contratto – già valutato e autorizzato dal Tribunale di Roma in quanto coerente e conforme allo sviluppo industriale previsto sotteso alla proposta concordataria depositata da Astaldi lo scorso 19 giugno 2019 – consolida la posizione di Astaldi tra i principali Contractor nel Paese e il raggiungimento degli obiettivi di piano concordatario per l’anno 2020.