Astaldi: ricevuta integrazione offerta investimento di Salini Impregilo

Daniela La Cava 16 luglio 2019 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Astaldi ha annunciato di avere ricevuto da Salini Impregilo un'integrazione dell'offerta di investimento presentata lo scorso 13 febbraio a supporto della proposta di concordato in continuità diretta e del piano presentati dalla stessa Astaldi al Tribunale di Roma lo scorso 19 giugno. Il board di Astaldi, preso atto della coerenza dell'integrazione dell'offerta con la proposta concordataria, ha deliberato di apportare a quest'ultima le limitate conseguenti modifiche e di presentare al Tribunale di Roma in data odierna la relativa documentazione.L'integrazione dell'offerta prevede, tra l'altro: la continuità diretta del ramo d'azienda Astaldi relativo alle attività di costruzione infrastrutturali, dell'attività di facility management e gestione di sistemi complessi e di alcune concessioni minori; la liquidazione degli altri asset, che confluiranno, previa scissione della partecipata Astaldi Concessioni; ma anche un aumento di capitale per cassa pari a 225 milioni riservato a Salini Impregilo.