Astaldi: portafoglio ordini oltre i 6,5 miliardi nel 2019, piano in linea

Astaldi conferma il sostanziale allineamento nell’arco del piano delle proiezioni economico-finanziarie e commerciali con il piano indicato nella proposta concordataria presentata al Tribunale. In particolare, il portafoglio ordini al 31 dicembre 2019 risulta superiore a 6,5 miliardi di euro, e dunque coerente con le stime contenute nel piano concordatario, avendo beneficiato nel corso del 2019 di acquisizioni per un valore pari ad oltre 900 milioni. Si ricorda che la scorsa estate il Tribunale di Roma ha ammesso Astaldi alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta. L’udienza per la convocazione dei creditori e il relativo voto per domani 6 febbraio.