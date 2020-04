Astaldi inarrestabile a Piazza Affari: titolo segna +19% dopo via libera a proposta concordataria

Redazione Finanza 14 aprile 2020 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Poderoso balzo a Piazza Affari per Astaldi. Il titolo del gruppo romano vola di circa il 19% dopo che l'adunanza dei creditori ha dato il via libera alla proposta concordataria della società.Giovedì scorso si è tenuta, in modalità telematica, l’adunanza dei creditori della società, presieduta dal giudice delegato, Angela Coluccio, dinanzi ai commissari giudiziali, Enrico Proia, Piergiorgio Zampetti e Vincenzo Mascolo. Nella nota di Astaldi del 9 aprile ricorda che "sulla base dei voti sinora validamente espressi, la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale formulata dalla stessa Astaldi ha già raggiunto il 58,32% di voto favorevole dei crediti aventi diritto al voto, superando così la maggioranza richiesta per l’approvazione".