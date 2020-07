Astaldi: impossibilità emettere giudizio da società revisione su bilanci 2018 e 2019 per incertezze

Daniela La Cava 13 luglio 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Astaldi comunica che in ciascuna delle relazioni sulla revisione contabile dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 e 2019 e dei bilanci consolidati del gruppo relativi ai medesimi esercizi rilasciate da Kpmg, la società di revisione "ha dichiarato di non essere in grado di formarsi un giudizio sul relativo bilancio". Questo è avvenuto, spiega Astaldi nella nota odierna, "a causa delle molteplici e significative incertezze sulla continuità aziendale già segnalate dagli amministratori nelle relazioni sulla gestione e nelle note esplicative ai bilanci".