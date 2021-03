Astaldi e WeBuild: al via il processo di integrazione societaria

Alessandra Caparello 15 marzo 2021 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Astaldi e Webuild hanno avviato il processo di integrazione societaria condividendo l’opportunità di procedere ad una scissione parziale proporzionale di Astaldi a favore di Webuild, che produrrà, anche sul piano societario, la definitiva separazione tra le attività in continuità di Astaldi e il patrimonio destinato costituito da Astaldi in data 24 maggio 2020 nell’ambito della procedura di concordato preventivo.Il progetto, si legge nella nota, prevedrà l’assegnazione in favore di Webuild delle attività destinate alla continuità aziendale, mentre Astaldi manterrà la titolarità delle attività e dei rapporti attivi e passivi confluiti nel Patrimonio Destinato.Si comunica, inoltre, che i risultati dell’esercizio 2020 saranno approvati nella riunione del Consiglio di Amministrazione di Astaldi che si terrà il prossimo 17 marzo invece del 15 marzo come precedentemente comunicato.