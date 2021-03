Astaldi: dimissioni del consigliere Teresa Naddeo

Daniela La Cava 30 marzo 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Astaldi ha annunciato che Teresa Naddeo, consigliere non esecutivo indipendente, nonché presidente del comitato per le remunerazioni e le Nomine e membro del Comitato Controllo e Rischi, ha rassegnato ieri le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di Astaldi per motivi personali e con decorrenza immediata. Al momento delle sue dimissioni Naddeo, precisa la nota, non risultava detenere azioni della società e in linea con la politica di remunerazione adottata dalla società, non sono previsti indennità o altri benefici a seguito della cessazione dalla carica.Il cda, preso atto delle suddette dimissioni e considerata l’imminenza della prossima assemblea degli azionisti, già convocata per il prossimo 29 aprile, ha deliberato di non procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore in sostituzione di Teresa Naddeo e di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea, rinviando in tale sede ogni decisione al riguardo.