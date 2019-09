Astaldi: conti semestrali e stime su richiesta di Salini Impregilo

michele fanigliulo 13 settembre 2019 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Su richiesta di Salini Impregilo, Astaldi ha reso note informazioni parziali sull’andamento del business nei primi sei mesi del 2019. Il fatturato si è attestato a 716 milioni e l’Ebitda a 30 milioni. Il portafoglio ordini ammonta a 7,6 miliardi, di cui circa 3,47 milioni in Italia e 4,16 milioni all’estero.Il gruppo ha anche pubblicato i dati gestionali prospettici consolidati su base annuale. Il book to bill ratio dovrebbe attestarsi a 0,5 nel 2019 per poi passare a 1X nei successivi 4 anni. Il fatturato nel 2019 dovrebbe ammontare a 1,77 miliardi nel 2019, per poi crescere a 2,2 nel 2020, 2,3 nel 2021, 2,32 nel 2022 e 2,35 nel 2023. L’Ebitda da 95 milioni attesi per quest’anno passare a 133 nel 2020, 161 nel 2021, 166 nel 2022 e 168 milioni nel 2023.