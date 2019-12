Astaldi, avviate attività per cessione terzo ponte sul Bosforo

Valeria Panigada 2 dicembre 2019 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Astaldi ha avviato le attività propedeutiche alla cessione a Ictas delle proprie quote nell’asset relativo alla concessionaria del Terzo Ponte sul Bosforo, in Turchia. L'operazione di cessione si è avviata dopo che Astaldi ha ricevuto l'autorizzazione da parte del tribunale di Roma, che ha valutato l'accordo "rispondente alla migliore tutela dei creditori nell’ambito della procedura di concordato che la società ha in corso". L’accordo di cessione rientra nel contesto delle trattative finalizzate alla dismissione della concessione e prevede termini e condizioni coerenti con la proposta concordataria avanzata lo scorso 7 ottobre. Ulteriori dettagli, aggiunge Astaldi, verranno comunicati al closing definitivo dell'operazione.