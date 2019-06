Astaldi: al via la verifica dell’identità degli attuali detentori dei due bond emessi

Alessandra Caparello 28 giugno 2019 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Astaldi procederà alla verifica dell’identità degli attuali detentori dei due prestiti obbligazionari da essa emessi.Trattasi nel dettaglio del prestito denominato “Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 21 June 2024” retto dalla legge inglese e di quello denominato “Euro 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020” retto dalla legge di New York. L’operazione, si legge nella nota, ha come finalità quella di coordinare le comunicazioni con gli stessi obbligazionisti in vista del procedimento di concordato preventivo, avviato dalla Società in data 14 febbraio 2019 e attualmente in corso presso il Tribunale Civile di Roma, finalizzato a consentire alla Società di continuare a svolgere la propria piena attività.