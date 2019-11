Astaldi: al via i lavori per realizzare ospedale in Cile, contratto da 150 milioni

Valeria Panigada 27 novembre 2019 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Astaldi ha annunciato l'avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Linares, in Cile, che renderà disponibile un nuovo complesso sanitario da 329 posti letto nella regione del Maule. Si tratta di un contratto da 103 miliardi di pesos cileni, pari a circa 150 milioni di euro, 100% in quota Astaldi. Il contratto EPC (Engineering, Procurement, Construction) prevede la progettazione e la costruzione di una nuova struttura che si svilupperà su una superficie di 94.500 metri quadrati, distribuita su 8 piani, di cui uno in sotterraneo. Il committente è il Ministero della Salute cileno e le opere sono finanziate con fondi dello Stato. La fine dei lavori è prevista per la prima metà del 2024.