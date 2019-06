Astaldi aggiorna piano concordatario

Daniela La Cava 20 giugno 2019 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Astaldi aggiorna il piano concordatario. In un comunicato diffuso ieri sera il gruppo romano ha fatto sapere di avere depositato presso il Tribunale di Roma "una nota volta a fornire i chiarimenti richiesti dal tribunale stesso con decreto del 19 aprile 2019 e a rappresentare le soluzioni individuate dalla società in relazione alle tematiche sollevate nel provvedimento".Nel contesto di tale nota, prosegue la società, è stato anche offerto un aggiornamento della proposta di concordato, del piano e dell’attestazione, per tenere conto, da un lato, dei rilievi formulati dal tribunale e, dall’altro lato, degli eventi sopravvenuti al deposito, effettuato lo scorso 14 febbraio 2019, del Piano e della Proposta Concordataria con continuità aziendale.In particolare, con gli aggiornamenti depositati ieri da Astaldi, "sono stati forniti maggiori dettagli in merito ad alcuni passaggi tecnici relativi, inter alia, alle modalità di segregazione del patrimonio destinato a soddisfare i creditori chirografari, e sono state meglio dettagliate le operazioni che condurranno alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di Astaldi".Si precisa inoltre che, lo scorso 18 giugno, Astaldi ha ricevuto da Salini Impregilo formale conferma dell’interesse di quest’ultima a proseguire l’operazione di rafforzamento patrimoniale, finanziario ed economico della società, anche a seguito degli aggiornamenti menzionati deI piano e della proposta Concordataria, nel contesto del più ampio Progetto Italia e dell’operazione di sistema ad esso legata.