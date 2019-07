Astaldi, Sace alza il prezzo per le nuove garanzie (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 5 luglio 2019 - 08:13

Sace rischia di complicare la fase già di per sé "assai delicata per il destino di Astaldi e di conseguenza per il buon esito di Progetto Italia". E' quanto riporta Il Sole 24 Ore, facendo riferimento alla comunicazione che il gruppo controllato al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, "ha inviato ieri ad Astaldi e alle banche coinvolte nella ristrutturazione".Nel documento, si fa riferimento a un "credito vantato verso l'azienda di circa 75 milioni sia come Sace spa che come Sace Fct", in base a cui Sace sostiene di "meritare lo status di creditore privilegiato"."Sace di fatto avrebbe 'congelato' la sua partecipazione al piano che la vedeva coinvolta assieme agli altri istituti di credito nella ristrutturazione della compagnia (Astaldi)", scrive il quotidiano di Confindustria.