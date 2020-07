Astaldi: Paolo Astaldi confermato presidente, Filippo Stinellis a.d.

Daniela La Cava 31 luglio 2020 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Astaldi ha fatto sapere che il nuovo consiglio di amministrazione, insediatosi a conclusione dei lavori assembleari e riunitosi a valle dell’assemblea degli azionisti odierna, ha confermato Paolo Astaldi quale presidente e Filippo Stinellis amministratore delegato e nominato Alessandro De Rosa vice presidente. "Con le deliberazioni dell’assemblea di oggi si apre un nuovo corso per il gruppo, proiettato verso Progetto Italia attraverso l’ingresso nel capitale dell’investitore Webuild. L’Assemblea di oggi pone infatti le basi per la nascita di uno dei maggiori player europei del settore delle Costruzioni, in grado di competere sul mercato internazionale con un portafoglio ordini di oltre 30 miliardi di euro, circa 70.000 persone a livello globale e oltre 100 progetti in corso nel mondo", ha commentato il presidente Paolo Astaldi.Il nuovo cda, nominato per il prossimo triennio, esprime un segnale di continuità, dal momento che vengono riconfermati i vertici e i consiglieri Michele Valensise e Nicoletta Mincato, e contiene anche elementi di novità che guardano al futuro, con la nomina, oltre che di un nuovo Vicepresidente, di Andrea Gemma, Flavia Insom, Maria Raffaella Leone e Teresa Naddeo, quali nuovi membri.