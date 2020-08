Asta riservata agli specialisti: emessi Btp e CCTeu per 1,931 miliardi

simone borghi 31 agosto 2020 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

La Banca d’Italia ha comunicato l’esito dei collocamenti supplementari dei Btp a 5 e 10 anni e CCTeu a 4 anni disposti dal Ministero del Tesoro riservati agli operatori “specialisti”. Sono stati emessi 1,931 miliardi di euro, a fronte di un importo massimo offerto di 2,037 miliardi.Per i Btp scadenza febbraio 2026, a fronte di un importo offerto di 1,35 miliardi di euro, ci sono state richieste dagli specialisti per 2,23 mld. L’importo attualmente in circolazione è di 5,85 mld di euro. Per i Btp scadenza dicembre 2030, a fronte di un importo offerto di 500 milioni di euro, ci sono state richieste dagli specialisti per 813 mln. L’importo attualmente in circolazione è di 23 mld di euro. Infine, per i CCTeu scadenza dicembre 2023, a fronte di un importo offerto di 187 milioni di euro, ci sono state richieste dagli specialisti per 81 mln. L’importo attualmente in circolazione è di 8 mld di euro.