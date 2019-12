Asta, Tesoro colloca 6,5 miliardi Bot a sei mesi. Tasso ancora negativo, minimo da 2018

Laura Naka Antonelli 23 dicembre 2019 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Giornata di aste per il Tesoro italiano, che ha collocato i 6,5 miliardi di euro di titoli di stato a sei mesi, Bot offerti, con un tasso scivolato al minimo dall'aprile del 2018, ancora negativo. I tassi sono scesi, per la precisione, dal -0,215% di fine novembre al -0,221%Occhio alla domanda, che è stata pari a 9,57 miliardi di euro: il rapporto bid to cover è però sceso a 1,47 rispetto all'1,51% dell'emissione della fine di novembre.Il Tesoro ha collocato anche la quinta tranche del CTZ novembre 2021 per 2 miliardi di euro. Anche in questo caso il tasso è rimasto negativo, salendo tuttavia rispetto alla precedente emissione, a -0,005% dal -0,033% precedente.