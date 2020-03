Asta Ctz: tassi in forte crescita, Tesoro non incassa il massimo dell’offerta

simone borghi 26 marzo 2020 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Parte oggi il trittico di fine mese con l’asta di CTZ e Btp indicizzati all’inflazione. Collocati dal Tesoro 3,441 miliardi di euro, quasi il massimo dell’ammontare in offerta (3,5-2,75 miliardi). Nel dettaglio, il CTZ a 24 mesi (con scadenza novembre 2021) è stato collocato per 2,75 miliardi (range era 2,25-2,75 miliardi). Il rendimento medio di assegnazione è stato dello 0,307%, in aumento di 45 punti base rispetto al precedente. La domanda è stata di 4,47 miliardi con rapporto di copertura di 1,63.Allocati anche il Btp indicizzato all’inflazione dell’Eurozona per complessivi 691 milioni, al di sotto del massimo offerto (750-500 milioni). Si tratta del Btpei a 30 anni (con scadenza settembre 2041) allocato al rendimento pari a 1,77%. La domanda è stata di oltre 1 miliardo con rapporto di copertura di 1,51.