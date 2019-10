Asta Ctz: tassi ancora negativi ma in risalita, allocato massimo offerta

simone borghi 25 ottobre 2019 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

L’asta di CTZ che si è tenuta oggi ha registrato ancora tassi negativi. Collocati dal Tesoro 3 miliardi di euro, il massimo dell’ammontare in offerta. Nel dettaglio, il CTZ a due anni (con scadenza 29 novembre 2021) è stato collocato per 3 miliardi (range era 2,5-3 miliardi). Il rendimento medio di assegnazione è stato del -0,112%, in aumento di 12 punti base rispetto al precedente (-0,236%) dell’asta di settembre. La domanda è stata di oltre 4,4 miliardi con rapporto di copertura di 1,47, in calo dal precedente a 1,99.Questa è la prima asta del trittico di fine mese. Il 29 ottobre invece toccherà ai BOT a 6 mesi, che sono posti all’asta con il sistema di collocamento dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. I Bot possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Infine, il 30 ottobre toccherà a Btp a media lunga scadenza e CCTeu.