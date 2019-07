Asta Ctz e Btp indicizzati all’inflazione con tassi in forte calo

simone borghi 26 luglio 2019 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

L’asta di CTZ e Btp indicizzati all’inflazione che si è tenuta oggi ha registrato tassi in calo. Collocato il massimo dell’ammontare in offerta, ossia 3,25 miliardi di euro. Nel dettaglio il CTZ a due anni è stato collocato per 2 miliardi (range era 1,75-2 miliardi) al tasso lordo dello 0,041% (0,431% quello precedente). Al netto calo del rendimento (-39 pb rispetto a un mese fa) si accompagna una domanda solida oltre i 3,34 miliardi con rapporto di copertura di 1,67 dall’1,58 di un mese fa.Allocati anche Btp indicizzati all’inflazione dell’Eurozona per complessivi 1,25 miliardi. Nel dettaglio, si tratta del Btpei con scadenza maggio 2023 e del Btpei settembre 2032 allocati al rendimento rispettivamente pari a -0,02% (-112 pb rispetto a un mese fa) e 0,97%.L’asta odierna è la prima del classico trittico di fine mese. Lunedì sarà il turno dell’asta Bot (titoli a sei mesi) e, infine, martedì quella di Btp a 5 e 10 anni.