Asta Ctz e Btp 2041 indicizzati all'inflazione, i dettagli dell'asta odierna

26 novembre 2019

Parte oggi il trittico di aste di fine mese con CTZ a 24 mesi per un ammontare tra 1,25 e 1,75 miliardi. In offerta anche Btp indicizzati all’inflazione con scadenza settembre 2041 per massimi 750 mln (range 500-750 mln).Il rialzo dei tassi dell'ultimo mese dovrebbe portare il rendimento di assegnazione del CTZ vicino allo zero (attualmente il Btp a 2 anni sul secondario rende -0,04%).L’asta di CTZ del mese scorso aveva registrato tassi negativi con il collocamento di 3 miliardi di euro al rendimento medio di assegnazione del -0,112%, in aumento di 12 punti base rispetto al precedente (-0,236%) dell’asta di settembre. La domanda era stata di oltre 4,4 miliardi con rapporto di copertura di 1,47.Questa è la prima asta del trittico di fine mese.Domani il Tesoro andrà invece a emettere Bot a sei mesi per complessivi 6,5 miliardi di euro.