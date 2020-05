Asta CTZ sold out, rendimento scende allo 0,441%

simone borghi 26 maggio 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Le aste di collocamento di titoli di Stato svolte oggi hanno visto una forte domanda per il CTZ con scadenza maggio 2022. Il CTZ biennale è stato allocato al tasso dello 0,441% (-56 pb rispetto a precedente emissione) per un ammontare di 4 miliardi, ossia il massimo del range previsto (3,5-4 mld). La domanda complessiva è stata di 5,68 mld, con un rapporto di copertura di 1,42.Allocato dal Tesoro italiano anche il BTP decennale indicizzato all’inflazione con scadenza maggio 2030. Il tasso di assegnazione è stato dell’1,29% per un ammontare di 1 miliardo, ossia il massimo del range previsto (0,5-1 mld). Il rapporto di copertura risulta di 1,55.