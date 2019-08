Asta CTZ non delude: rendimento rimane di poco sopra lo zero, bid to cover di 1,5

Titta Ferraro 27 agosto 2019 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

L'asta dei Ctz ha visto il Tesoro collocare titoli con scadenza giugno 2021 per 2 miliardi di euro, il massimo dell'ammontare previsto. Il rendimento medio di assegnazione è stato dello 0,008%, in calo dal 0,041% precedente. La domanda è stata di 3 miliardi con rapporto di copertura di 1,5.Era la prima asta del trittico di fine mese. Domani invece toccherà all'asta di BOT a 6 mesi per un importo di 6 miliardi di euro e il 29 agosto ultimo appuntamento con i Btp a 5 e 10 anni per complessivi massimi 6 miliardi (compresi 750 mln di CCTeu).