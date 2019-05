Asta CTZ con tassi in salita, domanda molto forte per i Btpei

Titta Ferraro 28 maggio 2019 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Niente sorprese particolari dall'asta odierna di Ctz e Btp indicizzati all'inflazione Ue. Collocato il massimo dell'ammontare in offerta, ossia 3,75 miliardi di euro. Nel dettaglio il CTZ a due anni è stato collocato per 2,5 mld (range era 2-2,5 mld) al tasso lordo dello 0,818% rispetto allo 0,69% precedente. Alla salita del rendimento si accompagna una domanda solida oltre i 3,6 mld con rapporto di copertura di 1,46 dall'1,53 di un mese fa. L'asta Ctz dello scorso mese evidenziava però un quantitativo allocato superiore (3,5 mld).Allocati anche Btp indicizzati all'inflazione per complessivi 1,25 mld. Il Btpei a 5 anni (scadenza maggio 2023) è stato allocato al tasso dell'1,10% con rapporto di copertura di 2,29. Il Btpei a 10 anni (maggio 2028) ha invece visto un tasso di assegnazione dell'1,87% con bid to cover di 2,19.L'asta odierna è la prima del classico trittico di fine mese. Domani sarà il turno dell'asta Bot (titoli a sei mesi) per 6,5 miliardi di euro. Infine, giovedì 30 maggio giovedì di Btp a 5 e 10 anni per massimi 8,5 mld.