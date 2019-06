Asta CTZ apre le danze di fine mese, tassi giù grazie a Draghi

Titta Ferraro 25 giugno 2019 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

Kick off del consueto trittico di aste di fine mese. Si parte con l’asta di CTZ e Btp indicizzati all’inflazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze collocherà oggi CTZ a 24 mesi (scadenza giugno 2021) per un ammontare compreso tra un minimo di 1,75 miliardi e un massimo di 2,25 miliardi. In asta anche BTPei a 10 e 30 anni per massimo 1,25 miliardi complessivo per le due emissioni (range 750 mln-1,25 mld). Nel dettaglio in offerta Btp indicizzati all’inflazione europea con scadenza 15 maggio 2028 (ISIN: IT0005246134) e cedola annuale dell'1,30% e Btp indicizzati all’inflazione con scadenza maggio 2028 (ISIN: IT0004545890) con cedola del 2,55%. Per i due Btp è prevista un'offerta congiunta tra un minimo di 500 e un massimo di 1 miliardo. Pertanto, l'importo offerto - sia minimo che massimo - è da intendersi come complessivo per i due titoli.Il mese scorso il CTZ biennale era stato assegnato al rendimento lordo dello 0,818% rispetto allo 0,69% precedente. Il rapporto di copertura era stato di 1,46 dall’1,53 precedente. Le attese sono per tassi di assegnazione in decisa diminuzione – sul secondario il Btp a due anni viaggia in area 0,29% dopo che nelle scorse sedute era sceso anche a 0,2% - in scia al calo corale dei rendimenti sull’obbligazionario europeo in scia all’affondo di martedì scorso di Mario Draghi che ha fatto capire che la Bce è pronta a mettere in atto nuove misure di stimolo monetario, in particolare un taglio dei tassi che potrebbe arrivare già un una delle prossime due riunioni in programma a luglio e a settembre.Il programma di aste statali prosegue domani 26 giugno, con l’asta dei Bot a sei mesi per 6 miliardi di euro. Infine, giovedì 27 giugno, è prevista l'assegnazione di Btp e CCTeu per massimi 6 miliardi. Nel dettaglio Btp a 5 anni per 1,75-2,25 mld e Btp decennale (scadenza agosto 2029) per 2,25-2,75 mld.