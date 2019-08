Asta Btp: verso tassi da record per il decennale, spread ai nuovi minimi

Titta Ferraro 29 agosto 2019 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

In arrivo oggi la maxi-asta di Btp a 5 e 10 anni proprio nel bel mezzo del rally della carta italiana. Sul secondario il tasso del decennale è sceso per la prima volta sotto il muro dell'1% e oggi continuano gli acquisti con spread in restringimento sotto quota 170 pb.Il Tesoro oggi metterà in asta Btp a 5 e 10 anni e Ccteu scadenza 2025 per un ammontare massimo di 7,25 miliardi di euro. Nel dettaglio sarà offerto il Btp a 5 anni (scadenza luglio 2024) per massimi 2,25 miliardi, il Btp a 10 anni (scadenza aprile 2030) per massimi 4 miliardi e la 15esima tranche del Ccteu, con scadenza gennaio 2025, per massimo 1 miliardo.Ieri l'asta Bot ha visto un ulteriore calo dei rendimenti dei Bot a sei mesi. Sono stati allocati titoli a sei mesi per 6 miliardi di euro al tasso di -0,217%, in calo di 1 punto base rispetto all’asta di Bot di analoga durata tenuta il mese scorso. Solida la domanda che ha toccato quota 8 miliardi di euro, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,34, in calo dall'1,41 precedente.