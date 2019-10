Asta Btp: torna in positivo il rendimento del triennale

simone borghi 11 ottobre 2019 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Fa il pieno l’asta dei titoli di stato a media-lunga scadenza, una delle aste più consistenti degli ultimi mesi con ben quattro differenti scadenze in offerta. Il Tesoro ha allocato complessivi 6,5 miliardi di euro, ossia il massimo della forchetta prevista (tra 5,5 e 6,5 miliardi).Nel dettaglio, sono stati allocati Btp triennali (ISIN: IT0005384497), con scadenza 15 gennaio 2023, per 2,75 miliardi con rendimento medio dello 0,05%, in crescita di 6 punti base rispetto alla precedente asta di titoli di analoga durata tenutasi a settembre. La domanda è stata di oltre 4 miliardi (4.013 milioni) con rapporto di copertura di 1,46 (dal precedente 1,50).Il Btp a 7 anni (ISIN: IT0005370306) ha visto il collocamento di titoli per 2,25 miliardi al tasso medio dello 0,60%, in salita di 3 punti base rispetto all’asta precedente. Anche qui solida la domanda che è stata di 3,24 miliardi con un rapporto di copertura di 1,44 per il Btp con scadenza 15 luglio 2026.Tra i titoli a lunga scadenza, il Tesoro ha allocato Btp a 20 anni (ISIN: IT0005377152), con scadenza 1° marzo 2040, per 808 milioni con rendimento medio dell’1,78% e rapporto di copertura di 1,80.Infine, allocati 692 milioni del Btp a 30 anni (ISIN: IT0005363111) con scadenza 1° settembre 2049 e rendimento lordo del 2,03%, in calo di 3 punti base rispetto all’asta precedente. Rapporto di copertura pari a 2,2.