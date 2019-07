Asta Btp: tassi a 5 anni ai minimi da aprile 2018 allo 0,8%, domanda in lieve calo

Titta Ferraro 30 luglio 2019 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha assegnato oggi Btp e CCTeu per 7,25 miliardi di euro, il massimo dell'ammontare previsto. Nel dettaglio il Btp decennale è stato allocato al tasso dell'1,56%, in netto calo dal 2,09% a cui lo stesso titolo era stato assegnato un mese fa. Il rapporto di copertura è stato di 1,30 (da 1,32 precedente). L’ammontare allocato è stato di 3,25 mld (forchetta era 2,75-3,25 mld) a fronte di richieste per quasi 4,218 mld.Il Tesoro ha allocato anche il Btp a 5 anni (scadenza luglio 2024) per 2,75 mld al tasso dello 0,80%, in calo di 54 punti base rispetto a un mese fa. Il rapporto di copertura è stato 1,37, in calo dall'1,48% precedente.Allocati anche due CCT EU con scadenza gennaio e aprile 2025 per complessivi 1,25 miliardi di euro. Il rendimento lordo di assegnazione del CCTeu gennaio 2025 è stato di 1,06% e del CCCTeu dell'1,11%.