Asta Btp: salgono ancora i rendimenti, Btp agosto 2030 assegnato a tasso 1,78%

simone borghi 29 aprile 2020 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

In netta salita i rendimenti di assegnazione dei Btp nell'ultima asta di aprile, un mese caratterizzato da emissioni più consistenti del previsto per far fronte all'emergenza Covid-19 che costringe l'Italia a fare maggior debito. Nel dettaglio, il Tesoro ha allocato Btp a 10 anni con durata residua di soli 6 anni (scadenza giugno 2026) per 1,5 miliardi di euro, il massimo dell’ammontare previsto (1-1,5 miliardi il range). Il titolo è stato allocato al tasso dell’1,36%. Il rapporto di copertura è stato 1,79 con domanda vicina ai 2,7 miliardi.Allocato anche il Btp decennale (scadenza agosto 2030) per 3,75 miliardi, anche in questo caso il massimo dell'ammontare previsto. Il tasso di assegnazione è stato 1,78%, in rialzo di 30 punti base rispetto a un mese fa. La domanda è stata di oltre 4,9 miliardi con rapporto di copertura di 1,31. I tassi a cui l'Italia rifinanzia il debito rimangono comunque decisamente inferiori a quelli che il Pase doveva sostenere un anno fa: a fine aprile 2019 il Btp decennale venne collocato al tasso del 2,59%.