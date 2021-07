Asta Btp: rendimento in lieve rialzo solo per i titoli a 3 anni, allocato anche il Btp a 7 e 15 anni

simone borghi 13 luglio 2021 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

L’asta Btp di oggi fa il pieno ancora una volta con rendimenti sempre vicini ai minimi storici nella parte medio-lunga della curva. Il Tesoro ha allocato titoli per complessivi 9 miliardi di euro, il massimo del range previsto (7,5-9 mld). Nel dettaglio, è stato allocato il nuovo Btp triennale (scadenza agosto 2024) per 4,5 mld di euro al tasso negativo di -0,19% (+2 bp rispetto al mese scorso). Il rapporto di copertura è stato 1,34.Tra le altre scadenze, il Btp a 7 anni ha visto l’allocazione di titoli per 2,75 mld con rendimento di 0,38% (-8 bp rispetto alla precedente asta). Il rapporto di copertura è stato 1,50.Infine, il Btp a 15 anni (1,75 mld con bid to cover di 1,54) assegnato al tasso di 1,19% (-7 bp rispetto alla precedente asta).