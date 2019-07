Asta Btp: grande successo per i titoli a 3 e 7 anni, rendimenti in forte calo

simone borghi 11 luglio 2019 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Fa il pieno l’asta dei titoli di stato a media-lunga scadenza. Il Tesoro ha allocato complessivi 5,5 miliardi di euro, ossia il massimo della forchetta prevista (tra 4,5 e 5,5 miliardi). Nel dettaglio, sono stati allocati Btp triennali (ISIN: IT0005366007), con scadenza 15 luglio 2022, per 3 miliardi con rendimento medio dello 0,49% (minimo da maggio 2018), in calo di 57 punti base rispetto alla precedente asta di titoli di analoga durata tenutasi a giugno. La domanda è stata di quasi 5 miliardi (4.954 milioni) con rapporto di copertura di 1,65.Il Btp a 7 anni (ISIN: IT0005370306) ha visto il collocamento di titoli per 2,5 miliardi al tasso medio dell’1,24%, in calo di 72 punti base rispetto al 1,96% dell’asta precedente. Per il titolo di Stato settennale si tratta degli yield più bassi da novembre 2017. Anche qui boom della domanda che è stata di 4.256 milioni con un rapporto di copertura di 1,92 per il Btp con scadenza 15 luglio 2026.