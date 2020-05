Asta Btp fa il pienone, boom di ordini su Btp 2035 e 2040

simone borghi 13 maggio 2020 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

L’asta Btp di oggi, una delle più ingenti in termini di emissioni degli ultimi anni, ha visto una calda accoglienza degli investitori con l’assegnazione del massimo dell’ammontare previsto, ossia 9 miliardi. Domanda sostenuta in particolare per il Btp triennale che era quello di maggior peso specifico e per le scadenze più lunghe (Btp 2035 e 2040).Nel dettaglio assegnati 4,5 mld di euro del Btp giugno 2023 (range era 4 e 4,5 mld) al tasso di assegnazione dello 0,87%, in linea rispetto a un mese fa. Il bid to cover è stato di 1,34 con richieste che hanno superato i 6 miliardi.Poi il Btp gennaio 2027 ha visto l’assegnazione di 2,5 mld (range era 2-2,5 mld) al tasso dell’1,53% con bid to cover di 1,50.Emissione di taglia inferiore invece per le scadenze più lunghe: il Btp marzo 2035 per 1 mld emesso al tasso del 2,23% con rapporto di copertura di 1,65; e infine il Btp marzo 2040 per 1 mld al tasso del 2,49% e bid to cover di 1,63.Il mercato intanto già guarda al prossimo appuntamento che sarà la settimana prossima con il nuovo BTP Italia, chiamato anch’esso a contribuire alla copertura delle spese relative all’emergenza Covid-19.L’emissione, che avrà luogo dal 18 al 21 maggio, e che per i primi tre giorni sarà interamente dedicata al retail, prevede una scadenza per la prima volta a 5 anni e un premio fedeltà pari all’8 per mille (il doppio rispetto alle precedenti emissioni) per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2025.