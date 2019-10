Asta Btp conclude ottobre da record, tassi 10 anni verso risalita dai minimi storici

Titta Ferraro 30 ottobre 2019 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Si conclude oggi con l'asta Btp un ottobre da record in termini di emissioni per l'Italia con il ritorno dopo 9 anni del BTP in dollari e anche il nuovo BTP Italia.Il consueto trittico di emissioni di fine mese finisce oggi con l'asta di Btp a media-lunga scadenza per massimi 6,25 miliardi. Nel dettaglio il Tesoro andrà a collocare Btp a 5 anni per 2-2,5 miliardi e BTP a 10 anni per 2,5-3 miliardi. In asta anche CCTeu per un minimo di 500 mln e un massimo di 750 milioni.Lo scorso mese il nuovo BTP a 5 anni era stato allocato al tasso dello 0,26%. Il rendimento del decennale era sceso al nuovo minimo storico dello 0,88% (da 0,96% dell'asta di agosto). Il lieve rialzo dei rendimenti delle ultime settimane dovrebbe posizionare il tasso di emissione del Btp decennale in area 1%.Ieri l'asta Bot ha visto confermarsi negativi i rendimenti dei titoli a sei mesi. Nel dettaglio sono stati allocati titoli con scadenza 30 aprile 2020 per 6,5 miliardi di euro al tasso di -0,213, in rialzo di 1 punto base rispetto all’asta di Bot di analoga durata tenuta il mese scorso. Solida la domanda che ha superato quota 10,676 miliardi di euro, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,64, in aumento dall’1,55 precedente.