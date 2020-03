Asta Btp con rendimenti raddoppiati per il triennale. Btp agosto 2030 assegnato a tasso 1,48%

Titta Ferraro 31 marzo 2020 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Salgono i rendimenti di assegnazione dei Btp nell'ultima asta del mese. Marzo si conclude con l’asta Btp che ha visto l'assegnazione di Btp a 5 anni (scadenza febbraio 2025) per 2,75 miliardi di euro, il massimo del'ammontare previsto (2,25-2,75 mld il range). Il titolo a 5 anni è stato allocato al tasso dello 0,80%, più che raddoppiato rispetto allo 0,37% di un mese fa. Il rapporto di copertura è stato 1,43 con domanda vicina ai 4 mld (3,92 mld).Allocato anche il Btp decennale (scadenza agosto 2030) per 3,5 miliardi, anche in questo caso il massimo dell'ammontare previsto. Il tasso di assegnazione è stato 1,48%, in rialzo di 48 punti base rispetto a un mese fa. La domanda è stata di oltre 4,6 mld con rapporto di copertura di 1,33.Infine allocati sempre oggi Btp decennali (aprile 2030) per 1,5 mld al tasso dell'1,44% e Btp a 4 anni (scadenza dicembre 2023) per 750 milioni al tasso dello 0,66%.