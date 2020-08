Asta Btp: collocate tre tipologie a 3, 7 e 30 anni

Daniela La Cava 13 agosto 2020 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Sono arrivati i risultati della nuova asta del Tesoro italiano che in pieno agosto ha emesso tre tipologie di Btp (3, 7 e 30 anni). Nel dettaglio, sono stati collocati 2,75 miliardi di euro di Btp a tre anni (scadenza al 15 agosto 2023), con un rendimento dello 0,08%, in calo di 22 punti base rispetto all’asta precedente. Il rapporto di copertura è stato di 1,63. Il Tesoro ha assegnato anche Btp settennali per 2,75 miliardi di euro (scadenza il 15 settembre 2027), con un rendimento di assegnazione pari a 0,72%, in calo di 23 punti base rispetto all’asta precedente. Il rapporto di copertura (bid-to-cover) è stato pari a 1,43. E infine in questa asta di metà agosto, sono stati collocati Btp a 30 anni per 1,25 miliardi (scadenza primo settembre 2050), con un rendimento pari all'1,91 per cento.