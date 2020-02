Asta Btp: battuti i minimi storici dei 3 e 7 anni

simone borghi 13 febbraio 2020 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Fa il pieno l’asta dei titoli di stato a media scadenza con due differenti scadenze in offerta. Il Tesoro ha allocato complessivi 5 miliardi di euro, ossia il massimo della forchetta prevista (tra 4 e 5 miliardi).Nel dettaglio, sono stati allocati Btp triennali (ISIN: IT0005384497), con scadenza 15 gennaio 2023, per 2,25 miliardi con rendimento medio del -0,10%, in calo di 29 punti base rispetto alla precedente asta di titoli di analoga durata tenutasi a gennaio. Si tratta del minimo storico per il Btp triennale che ha battuto il precedente segnato lo scorso settembre. La domanda è stata di oltre 3,38 miliardi con rapporto di copertura di 1,51 (dal precedente 1,40).Il Btp a 7 anni (ISIN: IT0005390874), con scadenza 15 gennaio 2027, ha visto il collocamento di titoli per 2,75 miliardi al tasso medio dello 0,48%, in discesa di 46 punti base rispetto all’asta precedente. Si tratta del minimo storico per il Btp settennale che ha superato il record minimo di settembre 2019. La domanda che è stata di 3,73 miliardi con un rapporto di copertura di 1,36 (1,47 il precedente).