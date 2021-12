Asta Btp: allocati titoli a 3 anni 3,5 mld con rendimenti in rialzo

simone borghi 14 dicembre 2021 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

L’asta Btp di oggi fa il pieno ancora una volta con rendimenti in risalita dai minimi storici. Il Tesoro ha allocato il Btp triennale (scadenza agosto 2024) per 3,5 mld di euro (range era 3-3,5 mld) al tasso negativo di -0,10%, in crescita di 6 punti base rispetto al mese scorso. Il rapporto di copertura è stato di 1,21.