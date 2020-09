Asta Btp 3 e 7 anni, i dettagli dell'emissione di giovedì 10 settembre

Titta Ferraro 8 settembre 2020 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha annunciato che emetterà il prossimo 10 settembre un ammontare massimo di 6,25 mld di euro di Btp a 3 e 7 anni. Nel dettaglio è prevista l'emissione di titoli a tre anni (Btp scadenza agosto 2023, 7a tranche) per un ammontare minimo di 2,75 mld e massimo di 3,25 mld. Del Btp a 7 anni (scadenza settembre 2027, 5a tranche) sarà offerto un ammontare tra 2,5 e 3 mld.Nell'asta di giovedì non c'è l'offerta di titoli con durata superiore ai 10 anni in quanto il Tesoro ha incaricato un pool di banche per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 20 anni BTP (scadenza 1° marzo 2041).