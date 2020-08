Asta Bot: tassi sempre più sotto zero per il titolo annuale, domani replay con tre Btp

Titta Ferraro 12 agosto 2020 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Tassi sempre più sotto zero per i Bot annuali. Nell’asta Bot odierna, la prima di agosto, il Tesoro ha collocato 7 miliardi di euro di titoli di Stato annuali con la domanda che ha superato i 12,18 miliardi. Il rendimento medio di assegnazione è stato pari a -0,192, in calo di 7 punti base rispetto all’asta di un mese fa. La domanda risulta più sostenuta rispetto a un mese fa, quando il quantitativo offerto era stato superiore (7,5 mld). Il rapporto di copertura (bid-to-cover) è stato infatti pari a 1,74, in calo rispetto all’1,48 del mese scorso.Domani nuova emissione corposa con tre tipologie di Btp (3, 7 e 30 anni) per massimi 6,75 miliardi. Nel dettaglio verranno assegnati Btp a 3 anni per 2,25-2,75 mld, Btp a 7 anni per 2,25-2,75 mld e infine Btp a 30 anni per 0,75-1,25 mld. E' la prima volta dal 2010 che il Tesoro non annulla l'asta Btp di metà agosto.