Asta Bot: tassi sempre più negativi (-0,21%), minimi da aprile 2018

29 luglio 2019 - 11:48

In ulteriore calo i rendimenti dei Bot a sei mesi. Nell’asta odierna, la penultima del mese, sono stati allocati titoli a sei mesi per 6,5 miliardi di euro al tasso di -0,210%, in calo di 15 punti base rispetto al tasso di -0,063% dell’asta di Bot di analoga durata tenuta il mese scorso. Si tratta del livello più basso da aprile 2018. Solida la domanda che ha toccato quota 9,49 miliardi di euro, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,46.Domani ultima asta di luglio con l’offerta di CctEU e Btp a 5 e 10 anni per massimi 7,25 mld complessivi.