Asta Bot: tassi sempre più negativi

26 giugno 2019

In calo, seppur moderato, i rendimenti dei Bot a sei mesi. Nell’asta odierna, la penultima del primo semestre, sono stati allocati titoli a sei mesi per 6 miliardi di euro al tasso di -0,063%, in calo di 2 punti base rispetto all’asta di Bot di analoga durata tenuta il mese scorso. Solida la domanda che ha toccato quota 8,46 miliardi di euro, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,41.Domani ultima asta di giugno e del semestre con l'offerta di CctEU e Btp a 5 e 10 anni.