Asta Bot: tassi 6 mesi schizzano sopra lo zero per la prima volta da 2018

Titta Ferraro 27 marzo 2020 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro italiano ha collocato 7 miliardi di euro di Bot a sei mesi con un tasso dello 0,055%, in rialzo di ben 34 punti base rispetto all'asta di un mese fa. I tassi dei titoli a sei mesi non segnavano rendimenti positivi dal dicembre del 2018.Ha tenuto bene la domanda che ha superato i 12 miliardi di euro: il rapporto bid to cover è stato di 1,74.L'ultima asta del trittico di fine mese andrà in scena martedì prossimo con Btp a media-lunga scadenza (5 e 10 anni) per massimi 8,5 miliardi.